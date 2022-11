Vila Madalena e centro de SP vão ter alteração de trânsito em dia de jogo do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, vai receber o Fifa Fan Festival durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Por isso, diversas ruas devem ser bloqueadas na região durante o torneio.

As interdições estão programadas para os três jogos do país na primeira fase: na quinta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Sérvia às 16h; na próxima segunda-feira (28), dia do confronto contra a Suíça às 13h; e no dia 2 de dezembro, data da partida contra Camarões às 16h.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), serão interditados os acessos entre a rua da Consolação e avenida São Luís; rua Boa Vista e largo Pateo do Colégio; rua Florêncio de Abreu e ladeira Porto Geral; rua Líbero Badaró e Viaduto do Chá; rua Coronel Xavier de Toledo e Viaduto do Chá; rua Formosa e avenida Prestes Maia; rua Quirino de Andrade e avenida Nove de Julho.

Na quinta-feira e no dia 2, o bloqueio está programado para começar às 12h e terminar às 20h. No dia 28, o horário será das 9h às 20h.

Como alternativa às rotas bloqueadas, a CET recomenda que veículos oriundos da rua da Consolação com destino ao largo do Paissandu poderão seguir pelo viaduto Nove de Julho, viaduto Jacareí, rua Maria Paula, viaduto Dona Paulina, rua Riachuelo, avenida Prestes Maia, túnel São João Paulo 2º, rua Senador Queirós, avenida Ipiranga (pista da esquerda) e avenida Rio Branco.

Automóveis indo da rua Boa Vista ao largo do Paissandu poderão seguir pela praça da Sé, rua Riachuelo, avenida Prestes Maia, túnel São João Paulo 2º, rua Senador Queiroz, avenida Ipiranga (pista da esquerda) e avenida Rio Branco.

Já os saindo da rua Florêncio de Abreu com destino ao largo do Paissandu poderão seguir pela ladeira da Constituição, rua 25 de Março, parque Dom Pedro 2º, viaduto 25 de Março, rua da Figueira, avenida Mercúrio, rua Senador Queirós, avenida Ipiranga (pista da esquerda) e avenida Rio Branco.

Outros endereços da capital paulista terão algumas mudanças no trânsito durante a Copa do Mundo. São os casos de Vila Madalena e Pinheiros, bairros boêmios da zona oeste. Desde o último sábado (19), há mudanças nas regras de estacionamento nos locais.

Os veículos ficam proibidos de estacionar em período integral nos seguintes trechos das vias: rua Inácio Pereira da Rocha, entre as ruas Dep. Lacerda Franco e Luís Murat; rua Aspicuelta, entre as ruas Vicente Polito e Harmonia; rua Felipe de Alcaçova; rua Wisard, entre as ruas Morás e Harmonia; rua Mourato Coelho, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Wisard; rua Fradique Coutinho, entre as ruas Wisard e Cardeal Arcoverde.

Também há interdições na rua Fidalga, entre as ruas Wisard e Inácio Pereira da Rocha; ruas Girassol e Harmonia, entre as ruas Wisard e Luís Murat; rua Horácio Lane, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha e Cardeal Arcoverde; rua Belmiro Braga, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Inácio Pereira da Rocha; rua Padre João Gonçalves, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha e Fradique Coutinho.

As proibições devem durar, ao menos, até o fim da fase de grupos do mundial.

A Engenharia de Tráfego da CET deve monitorar as alterações e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.