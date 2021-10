Vikings chegaram às Américas séculos antes de Colombo, mostra novo estudo

SÃO CARLOS, SP (FOLHAPRESS) - Séculos antes da viagem pioneira de Cristóvão Colombo, os vikings já tinham chegado ao continente americano, desembarcando no atual Canadá. Um novo estudo usou técnicas engenhosas de datação para identificar de modo preciso a época de existência do assentamento escandinavo nas Américas: exatamente mil anos atrás, em 1021 d.C.

A conclusão, que acaba de sair em artigo na revista científica Nature, foi possível graças à análise de artefatos de madeira vindos do sítio arqueológico de L'Anse aux Meadows, na região da Terra Nova e Labrador (extremo leste canadense). O estudo foi liderado por Michael Dee, da Universidade de Groningen, na Holanda, que trabalhou com colegas de instituições do Canadá e da Alemanha.

Ainda se sabe muito pouco sobre a aventura dos navegadores da Escandinávia no Novo Mundo. Viagens às terras do lado de cá do Atlântico são mencionadas nas sagas (narrativas que misturam história e lenda) escritas na Islândia nos séculos finais da Idade Média.

Os grupos vikings teriam chegado ao Canadá vindos da Groenlândia, onde tinham conseguido estabelecer povoados que duraram séculos (sendo abandonados apenas por volta do ano 1400). As sagas islandesas falam da abundância de madeira na terra recém-descoberta e mencionam conflitos com povos indígenas, que os escandinavos chamavam de "skraelingjar", talvez com o significado de "gente que se veste com peles de animais".

Escavações feitas em L'Anse aux Meadows nos anos 1960 mostraram que as narrativas estavam corretas, e que a área provavelmente serviu de base para expedições a outras áreas da costa atlântica. As datações obtidas no sítio arqueológico, porém, eram uma bagunça, abrangendo praticamente toda a chamada Era Viking (que vai de 793 d.C. a 1066 d.C., segundo a convenção adotada hoje).

Isso provavelmente se devia a limitações tecnológicas dos métodos de datação na época em que as escavações originais foram feitas, sem controles capazes de levar em conta contaminações do material e outros fatores.

É nesse ponto que entra a nova pesquisa, coordenada por Michael Dee. Assim como nos anos 1960, os pesquisadores usaram o método do carbono-14, uma forma instável do elemento químico carbono que está presente nos seres vivos.

Quando uma árvore é cortada para que sua madeira seja transformada numa cadeira, por exemplo, o carbono-14 que ela incorporou ao longo de sua vida vai lentamente sumindo da madeira. Como isso acontece seguindo uma taxa conhecida, é possível saber quando a árvore estava viva a partir da quantidade de carbono-14 na madeira.

Para sorte dos pesquisadores, foi possível identificar artefatos de madeira produzidos com instrumentos de metal, que os indígenas do Canadá não tinham na época. Ou seja, só poderiam ter sido criados pelos vikings. O passo seguinte foi levar em conta uma anomalia na quantidade de carbono-14 produzida por raios cósmicos, um tipo de radiação lançada pelo Sol e outras estrelas na direção da Terra.

Acontece que uma "chuvarada" especialmente forte de raios cósmicos, quando atinge os átomos de carbono, produz um excesso de carbono-14. E outros estudos já haviam mostrado que uma dessas "tempestades" tinha acontecido no ano 993 d.C. Se fosse possível identificar justamente essa anomalia nos pedaços de madeira, a data exata do assentamento viking ficaria mais fácil de flagrar.

Foi o que os pesquisadores fizeram -contando com a ajuda dos anéis de crescimento da madeira. Ocorre que as árvores, em diversos lugares do mundo, formam anéis de madeira em seu tronco conforme crescem, e cada um deles corresponde a um ano.

Sabendo que um dos anéis internos correspondia ao ano da tempestade dos raios cósmicos, e que o anel mais externo da madeira correspondia ao fim do crescimento da árvore, bastou contar os outros anéis, de dentro para fora, para chegar à conclusão de que os artefatos tinham sido feitos no ano de 1021.

A datação precisa deverá ajudar os pesquisadores a compreender melhor o contexto no qual o assentamento escandinavo foi criado e, talvez, por que ele acabou sendo abandonado.