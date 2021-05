Vídeo mostra queda durante competição que levou lutador de sumô à morte

"Não podia acreditar no que via. Como um lutador, que obviamente tinha uma grande chance de sofrer uma lesão na coluna foi deixado sem tratamento por vários minutos enquanto priorizavam o anúncio de quem havia vencido?", questionou Chinen.

O acupunturista e massoterapeuta Hideo Ito, que trata lutadores de sumô há duas décadas, afirmou que Hibikiryu pode ter machucado a coluna ao cair. "Ele era um lutador maravilhoso, sempre com um sorriso gentil e sempre atencioso com os outros", disse Ito à AFP, pedindo que os médicos ficassem de prontidão em cada luta.

Embora, não haja relatos anteriores de lutadores morrendo após ferimentos sofridos em lutas, os perigos do esporte e os padrões médicos têm sido debatidos. Jornais esportivos japoneses apontaram que a associação de sumô estaria discutindo mudanças nas regras de primeiros socorros, incluindo colocar médicos ao lado do ringue, como é o caso do boxe profissional.

De acordo com o portal Japan Today, em lutas de sumô é comum que os médicos não fiquem sentados ao lado do ringue. Eles esperam que os lutadores se levantem sozinhos após serem lançados ao solo ou caírem.

