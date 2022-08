Vídeo mostra policiais militares agredindo casal em praça de MG

"Confio na seriedade e prontidão da nossa PMMG, que está apurando os fatos e tomará as medidas necessárias para coibir atos de violência, seja quem for o agressor", completou.

A corporação, segundo o governador, "tomará as medidas necessárias para coibir atos de violência, seja quem for o agressor".

O advogado Marcos Aurélio de Souza Santos, que representa Mendonça, disse que o jovem foi confundido com a pessoa que teria soltado as bombas durante a realização de uma festa na praça.

"Hoje estou um caco. Não tive nem condições de almoçar com meu pai no Dia dos Pais. Estou no quarto, com gelo na cara", contou. "Estou destruído."

Em um rápido contato com a reportagem no início da tarde deste domingo (14), o fazendeiro relatou estar em recuperação das lesões em casa.

As imagens mostram que uma jovem se aproxima e também é agredida na região do rosto. Segundo Mendonça, trata-se de sua namorada, Maisa Tavares, 18. A jovem fica deitada e, em seguida, é retirada da cena por outro homem.

Em um vídeo de mais de 40 segundos, o fazendeiro Marcos Mendonça, 23, aparece deitado com dois policiais militares junto a ele. Um dos agentes busca imobilizar Mendonça, enquanto o outro dá uma série de socos em direção ao rosto do rapaz.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram agressões a um casal durante abordagem policial no interior de Minas Gerais. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (12) em uma praça do município de Paineiras (a 270 km de Belo Horizonte).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.