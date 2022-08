Vídeo mostra momento em que motorista de aplicativo é resgatada após sequestro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma motorista de aplicativo foi sequestrada na madrugada desta quinta (4) no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os criminosos assumiram a direção do carro da vítima e se dirigiam para uma favela no bairro do Jaguaré.

O namorado da motorista acompanhava o trajeto dela pelo celular e chamou a polícia, que conseguiu interceptar os criminosos e resgatar a vítima sem ferimentos.

Houve troca de tiros. Um dos sequestradores foi morto e o outro ficou ferido. Ele foi socorrido, encaminhado a um hospital na região e na manhã desta quinta seguia internado em observação, segundo a PM. O governo estadual não informou o estado de saúde do sequestrador ferido e disse apenas que ele foi preso.

O caso foi registrado como roubo de veículo com retenção de vítima no 93º DP, no Jaguaré.