Vídeo mostra jovens antes de morrer dentro de BMW em Balneário Camboriú

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Imagens de câmeras de segurança da rodoviária de Balneário Camboriú (SC) mostram a chegada do carro BMW com os quatro jovens que podem ter sido vítimas de intoxicação por monóxido de carbono que vazou do motor para dentro do veículo, na segunda-feira (1º). A Polícia Civil ainda investiga a causa das mortes.

No vídeo, cedido pelo portal ND+, três das vítimas são vistas saindo do carro em alguns momentos e aparentam passar mal. Um dos jovens se segura na coluna da rodoviária, aparentando tontura. Outra vítima é carregada até a calçada.

Já com o dia amanhecendo, a imagem é de ambulâncias chegando ao local. Dezenas de pessoas estão próximas ao carro, acompanhando a situação.

As vítimas foram identificadas como Gustavo Pereira Silveira Elias, 24, Tiago de Lima Ribeiro, 21, Nicolas Oliveira Kovaleski, 16, e Karla Aparecida dos Santos, 19. Eles são naturais de Minas Gerais. Os corpos foram enterrados nesta quinta-feira (4).

Parte do grupo se mudou há um mês para São José (SC), cidade da Grande Florianópolis e havia convidado amigos para passar o Réveillon em Balneário Camboriú.

No relato feito pelo 12º Batalhão da Polícia Militar, consta que eles foram encontrados "aparentemente sem vida" por volta das 7h30, dentro do veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e foram feitas manobras de reanimação, mas eles acabaram morrendo no local.

Ainda de acordo com a PM, eles saíram da festa de virada de ano na praia, foram fazer um lanche e depois seguiram até a rodoviária para buscar uma amiga. No caminho, começaram a passar mal e, quando chegaram ao estacionamento, deixaram o carro e o ar-condicionado ligados para tentarem descansar e se recuperar.

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, instaurou inquérito policial para investigar o caso.

A principal linha de investigação da Polícia Civil condiz com a hipótese de morte acidental, devido à asfixia por intoxicação de monóxido de carbono, que estaria vazando do veículo. Mas acrescenta que aguarda os laudos periciais e que não descarta outras possibilidades.

A Polícia Científica de Santa Catarina disse que foram realizados exames periciais em todas as vítimas envolvidas no evento, mas que a conclusão depende de exames complementares ainda em curso. O trabalho está sendo feito pelas Divisões de Tanatologia e Toxicologia da Polícia Científica.

Já os exames no veículo estão sendo conduzidos pela Divisão de Engenharia Forense da Polícia Científica "por meio de ensaios que devem ser finalizados nos próximos dias".

Peritos já identificaram que ocorreu uma desconexão entre o motor e o sistema de escapamento de gás do carro, que pode ter feito o gás vazar para o interior do veículo.

Ainda não há certeza sobre o que teria causado a desconexão. A polícia investiga se uma customização feita para ampliar o ronco do motor do veículo seria o motivo.

"Importante destacar que até o presente momento nenhum laudo pericial oficial foi emitido, de forma que nenhuma hipótese pode ser confirmada ou descartada", diz a Polícia Científica, em nota.