Vídeo: Jacaré gigante tenta comer sucuri na margem de rio

Durante um passei no Pantanal, no Mato Grosso, um empresário gravou uma cena inédita, onde um jacaré tentava comer uma cobra na beira do rio.

Jacaré 'gigante' é flagrado tentando comer sucuri pic.twitter.com/84PRwefqbH — Babilônia (@hamudaniel19) April 29, 2022

Nas imagens é possível ver que enquanto o jacaré abocanha a sucuri, ela tenta se desvencilhar enrolando e comprimindo o corpo do réptil.

“Foi tudo muito rápido, estava subindo o rio com alguns turistas bolivianos, quando vi o jacaré com a sucuri na boca. Nunca tinha visto um jacaré daquele tamanho, ainda mais com uma cobra enrolada”, relatou o autor do vídeo.