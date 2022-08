Vidente e pai suspeitos de roubo milionário de obras de arte são presos no RJ

A polícia vai notificar os compradores dos quadros envolvidos. As obras, após serem recuperadas, segundo a corporação, precisam voltar à proprietária, que também pode decidir manter as vendas, desde que as negociações sigam o trâmite legal.

A francesa procurou a polícia no primeiro semestre deste ano, um ano após o cárcere. Ela teve certeza de que Sabine estaria envolvida no esquema quando descobriu que 5 das 16 obras foram levadas pela filha a uma galeria de arte de São Paulo. O dono disse que, por conhecer a família, foi induzido a vendê-las.

Entre as 16 obras roubadas, estão "Sol Poente" e "Pont Neuf", de Tarsila do Amaral, "Ela", aquarela de Cícero Dias, e "Mascaradas", de Di Cavalcanti.

Geneviève herdou as obras há sete anos após a morte do maridoEugéne Boghici, conhecido como o marchand Jean Boghici.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na tarde desta terça-feira (16) dois integrantes do grupo suspeito de aplicar um golpe milionário na francesa Geneviève Rose Coll Boghici, 82. A vidente Diana Rosa Stanesco e o pai dela, Slavko Vuletic, foram detidos em Saquarema, na região dos lagos.

