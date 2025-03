Viatura do Detran bate em carro de propósito no Pará; agente é afastado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo flagrou uma viatura do Detran (Departamento de Trânsito) do Pará batendo de propósito no carro de uma mulher em Ananindeua, região metropolitana de Belém), neste domingo (9) à tarde. Segundo a motorista, o incidente ocorreu porque ela se recusou a pagar propina.

A gravação mostra a viatura do Detran dando ré repetidas vezes e batendo na dianteira de outro carro de propósito. Nas imagens, é possível ver que o para-choque do veículo chegou a cair por causa das colisões.

O caso aconteceu na passagem Olinto Meira, no bairro da Guanabara. No vídeo, a condutora do carro diz que se recusou a pagar o suborno de R$ 400 como condição para liberar o carro, que tinha o licenciamento vencido. "Ele queria R$ 400 para me liberar. E olha o que ele fez, quebrou todo o meu carro", diz a motorista, em conversa com outra mulher que passava pelo local. A vítima registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Agente do Detran foi afastado. Em nota, o órgão informou que acionou a corregedoria para investigar a abordagem e tomar as providências cabíveis. "O Detran reitera que não compactua com condutas que estejam em desacordo com os protocolos e procedimentos de fiscalização de trânsito."

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também se manifestou. Ele informou que determinou que o Detran afastasse o agente assim que recebeu as imagens. "No nosso governo, não há espaço e muito menos complacência para o servidor que desrespeite e atue fora do que prezamos para o cidadão paraense."