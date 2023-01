Viatura da PM derruba moto e fere duas pessoas no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro bate em uma motocicleta e a derruba em uma calçada. Dois homens ficaram feridos.

A batida ocorreu na madrugada do sábado (28), na avenida Intendente Magalhães, na zona oeste do Rio. As imagens mostram um jovem no chão, deitado de bruços, aparentemente inconsciente e com sangue no pescoço.

Na sequência, os policiais descem do carro para verificar o que aconteceu e testemunhas cobram explicações.

Questionada pela reportagem, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, na madrugada do sábado, "policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) tentaram abordar indivíduos conduzindo motocicletas em prática de 'rolezinho' na avenida Intendente Magalhães, altura do bairro Vila Valqueire."

Os chamados "rolêzinhos" são passeios de moto, com outras motocicletas, em alta velocidade e som alto.

O condutor da motocicleta, que, segundo a polícia, não tinha placa, teria ignorado a ordem de parada dos policiais e continuado trafegando na via.

Na tentativa de abordagem, a polícia informou que "houve um acidente de trânsito envolvendo a equipe policial e a motocicleta." O Corpo de Bombeiros foi acionado e dois homens foram socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho.

O caso foi encaminhado ao 30º DP, onde a motocicleta ficou apreendida.

A corporação informou, por meio de nota, que o batalhão irá instaurar um procedimento interno de de apuração. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, acompanha o caso.