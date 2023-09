Viatura da PM atropela grupo que brigava em avenida de PE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma viatura da PM (Polícia Militar) de Pernambuco atropelou na tarde deste domingo (17) alguns homens que participavam de uma briga nas proximidades da avenida Conselheiro Aguiar, em Recife (PE).

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que o grupo, composto por mais de 15 homens, inicia uma pancadaria no meio da avenida, próximo de onde estava sendo realizada a parada da Diversidade.

A viatura da PM surge nas imagens e atropela ao menos cinco homens, que caem ao chão após o impacto.

Na sequência, aparentemente sem ferimentos, eles se levantam e fogem, enquanto os agentes da polícia correm atrás deles.

Segundo a PM, agentes do 19º BPM patrulhavam a área quando se depararam com a briga. O caso ocorreu na avenida Conselheiro Aguiar, nas proximidades do cruzamento com a avenida Bruno Veloso.

A corporação informou que o efetivo envolvido na ação informou que no momento em que se aproximava para abordar os indivíduos, "houve uma colisão com os suspeitos, os quais correram, em diversos sentidos da via". E informa que irá apurar o que ocorreu.

"Todos os envolvidos na ação de desordem evadiram-se do local, não sendo possível concluir a abordagem com a condução dos arruaceiros à Delegacia. O comando da unidade informa que será instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram", disse a Polícia Militar de Pernambuco, em nota.