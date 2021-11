Vestibular da Unicamp tem pandemia e terraplanismo em suas questões

A prova de história, segundo Ricardo Di Carlo, também do Objetivo, foi complexa. "Exigiu do aluno a leitura atenta de textos grandes", disse.

Para Serginho, professor de português do curso Objetivo, o teste de língua portuguesa foi mais fácil do que em anos anteriores. "Foi uma prova objetiva em que o aluno conseguia se sair bem se prestasse bastante atenção aos enunciados", disse. Segundo ele, 6 dos 10 livros indicados foram cobrados.

Professores de cursinhos pré-vestibulares concordaram que a hora extra de prova e a redução de 90 para 72 questões favoreceram os alunos. As medidas foram adotadas porque os candidatos ao vestibular 2021 tiveram dificuldades adicionais com os conteúdos do ensino médio devido ao fechamento das escolas por causa da Covid.

A divulgação dos convocados para a segunda fase será no dia 13 de dezembro, e as provas serão nos dias 9 e 10 de janeiro.

