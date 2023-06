Vereadores trocam socos em praça no Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois vereadores de Santana do Acaraú, no Ceará, se envolveram em uma briga em praça pública na noite de sábado (17).

Os vereadores Jorgecar Vasconcelos (Cidadania) e Domingos Sávio (PCdoB) são os envolvidos na briga, além de familiares e amigos.

Sávio disse que Jorgecar o chamou de "corno" por meio do uso de um emoji de boi. Em uma entrevista para o portal O Sobralense, o vereador alega que, após ver a postagem, sua esposa se irritou e foi, acompanhada da irmã, à praça onde Jorgecar costuma jantar aos sábados para tirar satisfação.

Segundo Sávio, Jorgecar começou a agredi-lo assim que ele chegou na praça. Domingos Sávio alega que ele, a esposa e a cunhada foram ao local na intenção de conversar.

A esposa de Jorgecar disse ter sido agredida por Domingos Sávio, que nega. Em um vídeo compartilhado nas redes do marido, Natália Carneiro diz que as duas mulheres chegaram brigando e quebrando itens da mesa. Quando ela foi apaziguar a situação, levou "um tapa ou um soco" do outro vereador. Domingos Sávio nega a agressão e disse não se lembrar que a esposa do vereador estava no local.

Jorgecar, por sua vez, alega que só bateu no outro vereador após ver a esposa ser agredida. "A partir do momento que ele agrediu ela [sic], eu saí em legítima defesa de mim e da minha esposa", disse ao portal O Sobralense.

O vereador nega ter chamado Sávio de corno e diz que referência a "boi" remete às eleições. Também ao portal O Sobralense, o vereador diz que era apoiador de Jair Bolsonaro (PL) no último pleito e que, por isso, era chamado de "gado" por Domingos Sávio, apoiador de Lula (PT). Jorge alega ter feito a mesma provocação em uma postagem nas redes, mas em formato de piada, e não de acusação.

Para Domingos Sávio, a briga "poderia ter sido uma tragédia maior". O vereador disse ao O Sobralense que há tempos possui rusgas políticas com Jorge Car e que é constantemente provocado pelo parlamentar nas redes.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a briga é investigada. A Polícia Civil do Ceará apura "as circunstâncias de uma lesão corporal", mas não detalhou se ela se refere aos ferimentos de Domingos Sávio ou de Natália Carneiro.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Santana do Acaraú e com a Câmara Municipal e aguarda retorno.