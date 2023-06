Vereadores de SP aprovam construção de moradias para 1.400 famílias na Vila Leopoldina

"É um dia histórico, em que o setor privado e o poder público concordaram em prover moradia para a população pobre em uma área elitizada, permitindo que as pessoas continuem perto do trabalho, das escolas", disse o líder comunitário.

Os beneficiários da parceria público-privada já foram cadastrados pela Secretaria de Habitação. Parte das novas residências seria vizinha a condomínios de luxo, onde o setor imobiliário investiu com força e se beneficiou com a proximidade do parque Villa-Lobos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.