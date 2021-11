Vereadores de Itaboraí, no Rio, discutem e precisam ser separados por colegas

O UOL entrou em contato com os dois políticos, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. Em nota enviada, a presidência da Casa informou que a discussão aconteceu devido ao "pedido que visava antecipar as eleições para a Mesa Diretora para o biênio 2023/2024".

Nas imagens, é possível ver que os vereadores iniciaram uma discussão acalorada e que, na sequência, Filgueiras deu vários tapas na mesa da Presidência. Corrêa então apontou o dedo no rosto do colega e o empurrou em seguida. É possível ouvir xingamentos e palavrões.

