Vereadora quer que Prefeitura de SP libere passe livre na Virada Cultural

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vereadora de São Paulo Luna Zarattini (PT) enviou nesta quinta-feira (25) um ofício à Prefeitura pedindo que gestão municipal conceda transporte público gratuito à população durante a Virada Cultural. Com 24 horas de programação, o evento será realizada nos próximos dias 27 e 28.

O pedido também foi encaminhado à SPTrans, empresa que faz a gestão dos ônibus na capital, e à Secretaria de Cultura. Ao todo, serão 12 palcos espalhados pela capital.

Assim como no ano passado, a Virada vai ocorrer de maneira descentralizada, não apenas no centro da cidade. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, é a primeira vez que Parelheiros recebe uma grande atração, por exemplo. Itaquera e Tiradentes, na zona leste, também terão atividades.

"Vale mencionar que mesmo de forma descentralizada, alguns palcos e apresentações se encontram distantes dos locais de moradia e/ou trabalho de milhões de pessoas, impedindo seu acesso ao evento. E o pagamento da passagem, em um dia de final de semana, dificulta ainda mais esse traslado", afirma o documento enviado pela parlamentar.

Procuradas, a Prefeitura de SP e a SPTrans não responderam até a publicação deste texto.

"A forma para se garantir que todos possam, verdadeiramente, ter acesso aos shows em diversos pontos da cidade é assegurando a gratuidade no transporte no decorrer do evento", segue.