Vereadora do Novo pede cassação de colega por tentativa de enforcamento em SP

Janaína foi filmada discursando no plenário na sequência do episódio, o que também tem sido destacado pelos vereadores, que dizem que Cris, em contrapartida, demonstrando abalo físico e emocional, socorreu-se junto a colegas e perguntava a respeito de providências a tomar.

Cris e Janaína envolveram-se em episódio de violência no banheiro da Câmara na semana passada durante a votação da reforma da previdência. Cris diz que Janaína tentou enforcá-la, jogou sua peruca no chão (Cris tem alopecia) e pisou. Janaína, por sua vez, diz que agiu em legítima defesa após ter sido atacada pela colega.

Ela pede prioritariamente a cassação do mandato de Janaína ou, subsidiariamente, a suspensão temporária do mandato.

