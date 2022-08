Vereador usa fake news de varíola dos macacos para tentar cancelar Parada LGBT+ no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador de Sorocaba Vinicius Aith (PRTB) utilizou de informações falsas sobre a varíola dos macacos para pedir o cancelamento da Parada LGBTQIA+ na cidade do interior paulista.

O parlamentar ainda comparou a doença à Aids. Em uma primeira postagem realizada nas redes sociais em 1° de agosto, ele afirmou que a varíola dos macacos seria uma "DST [Doença Sexualmente Transmissível] com potencial para ser uma nova Aids".

No mesmo dia, Aith disse ter protocolado requerimento para que a Parada LGBTQIA+ de Sorocaba, marcada para o próximo dia 28 de agosto, fosse cancelada em razão do surto de varíola dos macacos. Ele ainda fez uma terceira postagem reiterando que a doença seria, como a Aids, sexualmente transmissível.

Em nota, o Movimento LGBTQIA+ de Sorocaba, que organiza o evento, disse que o requerimento do vereador "acaba nos ajudando a fazer propaganda da nossa parada".

A varíola dos macacos não é uma doença sexualmente transmissível. A sua principal forma de propagação é o contato pele a pele com as vesículas que o doente apresenta. Como no sexo o contato íntimo é mais recorrente, a transmissão é mais fácil de acontecer.

O prefeitura de Sorocaba afirmou que está analisando o ofício do vereador e que não se opõe à realização de qualquer evento na cidade, já que não há restrição por parte dos órgãos de vigilância epidemiológica estadual e nacional.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Sorocaba tem 8 casos confirmados de varíola dos macacos.

À reportagem, Vinicius Aith voltou a repetir que a varíola dos macacos é uma DST e citou um estudo do New English Journal of Medicine, publicado em junho deste ano, para embasar a sua tese.

No estudo, pesquisadores avaliaram entre abril e junho deste ano infecções causadas pelo vírus da varíola dos macacos em 16 países. A conclusão foi que 98% dos doentes eram homens gays ou bissexuais, dados semelhantes aos divulgados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em julho.

No entanto, diferente do que afirma o vereador, não há informação sobre transmissão sexual, e sim uma possibilidade de terem ocorrido pelo contato físico no ato sexual.

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou o vereador pelas postagens na última quinta-feira (4).

Desde o anúncio da OMS de emergência global por varíola dos macacos, com o acréscimo da informação de que mais de 95% dos casos se dão entre homens que têm relações sexuais com outros homens, organizações LGBTQIA+, e profissionais de saúde se esforçam para evitar a estigmatização da doença e sua comparação com a epidemia causada pelo vírus HIV nos anos 80.

Aith é o mais jovem vereador eleito na história de Sorocaba e chegou a lançar uma pré-candidatura a deputado estadual, mas acabou preterido pela sigla. Ele também é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Não é a primeira vez que Aith se posiciona sobre pautas LGBTQIA+. Em junho deste ano, o vereador entrou com uma representação junto ao Ministério Público para que uma cena de beijo entre duas mulheres na animação Lightyear, da Pixar, fosse editada. Segundo o vereador, a cena tratava de um elemento extremamente complexo da sexualidade humana [beijo], apresentado de forma não explicativa para crianças.

Ele ainda foi processado, em 2021, pela Associação Transgêneros de Sorocaba por "apresentar com recorrência projetos de lei na intenção de marginalizar a existência de pessoas trans", diz a associação. O processo ainda tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.