Vereador sugere que Plano Diretor inclua incentivos a construções sustentáveis

Com as negociações e recuos, a possibilidade de aprovação com folga maior na votação definitiva, que está prevista para ocorrer na próxima segunda (26), fica mais provável.

Na reta final para ser aprovada pela Casa, a revisão do Plano Diretor pode sofrer nova modificação em um de seus pontos mais polêmicos: o tamanho da área no entorno de estações de metrô em que será permitida a construção de prédios sem limite de altura, a chamada verticalização.

