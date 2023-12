Vereador morre em batida frontal com carreta e deixa mulher grávida no ES

Vereador deixa uma filha de 4 anos e a esposa grávida. No mês passado, o casal chegou a compartilhar o vídeo do ultrassom do bebê nas redes sociais. "Agora na minha vida tem uma princesa e um príncipe. Meu amorzinho foi promovida a irmã mais velha", escreveu na publicação a esposa do vereador, Nayara Casoti.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Félix Tesch Francisco (Republicanos), de Fundão, no Espírito Santo, morreu na noite desta quinta-feira (21) após colidir frontalmente contra uma carreta na BR-101, no distrito de Timbuí.

