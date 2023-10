Vereador de São Paulo é condenado por antissemitismo

A reportagem tenta contato com a equipe do vereador Adilson Amadeu para comentar a decisão.

Na decisão, a juíza também pede a perda da função pública do vereador, o que só pode acontecer depois do trânsito em julgado da ação. Ainda cabe recurso.

Adilson Amadeu foi condenado a 2 anos e 6 meses em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa por ofensa contra judeus em um áudio compartilhado no WhatsApp.

