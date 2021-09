Vereador bolsonarista é barrado no Cristo por não mostrar comprovante de vacina contra Covid

Com o avanço da vacinação, a cidade vem registrando queda nos números da Covid. De acordo com Daniel Soranz, secretário de Saúde da cidade, a capital fluminense tem o melhor momento desde o início da pandemia, com indicadores decrescentes.

Especialistas, no entanto, afirmam que o chamado passaporte vacinal é um meio eficaz de estimular a vacinação das pessoas. Além do uso de máscaras e de álcool em gel, os imunizantes são a única forma comprovada de proteção contra o coronavírus.

Em outra postagem, ele afirma não ser contrário à vacinação, mas ao que chama de segregação das pessoas. "Eles vão fazendo isso com coisas pequenas e, depois, com coisas maiores. Então, hoje, você não pode visitar um ponto turístico, um lugar público. Ano que vem vai ser o quê?"

Segundo Nikolas, ele foi informado de que, mesmo após o exame, ele não poderia entrar no ponto turístico sem o comprovante. Em um dos vídeos, o vereador aparece discutindo com uma funcionária, que o manda voltar para casa.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PRTB-MG) foi barrado neste sábado (25) ao tentar entrar no Cristo Redentor sem comprovante de vacinação. A prefeitura do Rio de Janeiro exige o documento para a entrada em espaços de uso coletivo desde o dia 15 deste mês.

