Verdades duras

Premiado em festivais como Berlim e Sundance, e também na Mostra de São Paulo, o documentário Welcome to Chechnya, chega nesta sexta, 20, às plataformas on demand.

Dirigido por David France, traz à tona uma crise humanitária na república russa da Chechênia, a partir de um grupo de ativistas que arriscam suas vidas para resgatar vítimas da brutal campanha governamental que persegue, aprisiona, tortura e mata pessoas da comunidade LBTQIA+.

Produção se preocupa em proteger o anonimato dos entrevistados, com vozes alteradas e pseudônimos adotados.

