Ventos fortes interrompem travessia de balsa Bertioga-Guarujá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fortes ventos que atingem o litoral paulista nesta quinta-feira (13) interromperam a travessia de balsa entre as cidades de Guarujá e Bertioga. As demais travessias permanecem funcionando normalmente.

Em alerta, a Defesa Civil afirma que "não é recomendado que pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo também atenção com as edificações, infraestruturas e evitem parar próximo a árvores e vias em áreas que sejam vulneráveis à erosão e inundações costeiras".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a região da Baixada Santista registrou 16 quedas de árvores até as 8h desta quinta em razão das rajadas de vento.

No litoral norte, houve quatro quedas de árvores. Não há vítimas registradas.

Uma mudança brusca no tempo já provoca ventos fortes e queda brusca na temperatura nesta quinta-feira (13) no estado de São Paulo. O ciclone extratropical que atua no Sul do Brasil provoca rajadas até sexta (14).

Em seu alerta, a Defesa Civil afirma que os ventos podem chegar a até 90 km/h na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Ribeira e na região de Itapeva.

Já o frio deve ficar mais intenso na sexta e seguir baixa no fim de semana.

A Marinha emitiu dois alertas nesta semana para riscos de ondas que podem atingir de 4 m a 4,5 m em São Sebastião, no litoral norte, em virtude de ressaca no mar provocada pela ação do ciclone extratropical.

Por causa das alterações no mar, o Departamento Hidroviário, do governo estadual, afirmou que há possibilidade de interrupção dos serviços de balsas operados em São Paulo --que ocorrem, por exemplo, na travessia entre Santos e Guarujá e entre São Sebastião e Ilhabela.