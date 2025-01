Ventos de até 90 km/h: ciclone pode trazer tempestades para o Sul amanhã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ciclone extratropical que está se formando no mar, perto da costa do Uruguai, ameaça trazer tempestades e fortes ventos para o Sul do país na segunda-feira (20), de acordo com a Climatempo.

Chegada de frente fria vem acompanhada de ventos. O ciclone extratropical traz alto risco de chuvas volumosas no Rio Grande do Sul, principalmente no leste do estado. Os ventos podem passar de 90 km/h na região litorânea.

Risco de destelhamento. Os meteorologistas alegam que a força das rajadas pode trazer risco de detalhamento, queda de árvore e dano as redes de energia no Rio Grande do Sul.

Divisa do estado também está em risco. Cidades de Santa Catarina que estão próximas à fronteira do território gaúcho, incluindo a serra, podem receber rajadas de vento com velocidade próxima de 90 km/h.

Cidades do Paraná também estão na rota. Os ventos não chegam com tanta força ao estado, mas no centro-leste e no litoral, o que inclui a região da Grande Curitiba, as rajadas podem ir de 50 a 70 km/h, aumentando o risco de queda de árvores e problemas na rede de energia.

Algumas cidades estão sob o risco de temporal. Como as regiões oeste, centro-norte e sul de Santa Catarina, além das regiões sul, oeste, sudoeste e noroeste do Paraná. Nesses locais, há risco aumentado de alagamentos e enchentes no começo da semana.