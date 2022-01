Venda de máscara em farmácia volta a subir com avanço da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avanço da ômicron inverteu a tendência de queda na demanda por máscaras nas farmácias. Nas unidades da RaiaDrogasil, a venda diária cresceu 20% nos últimos 20 dias na comparação com os níveis de outubro e novembro. No início de novembro do ano passado, a rede informava que o número de unidades vendidas havia caído 40% em três meses. O cenário da época mostrava os efeitos positivos da vacinação das estatísticas da pandemia e algumas cidades já anunciavam o fim da obrigatoriedade do uso da máscara, mas a chegada da ômicron interrompeu o movimento. O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e São Paulo, fala em aumento de 30% nas vendas de álcool em gel e máscaras nas últimas três semanas. Na Pague Menos, a demanda pelo produto descartável subiu cerca de 125% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo a empresa. Depois da virada do ano, até o dia 11 de janeiro, o crescimento se repete no mesmo patamar. Raul Casanova Júnior, diretor-executivo da Animaseg (Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho), diz que a indústria também espera aquecimento na demanda.

