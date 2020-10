Sucesso de público e crítica, a série Mad Men chega no dia 22 à plataforma Starzplay. Estarão disponíveis as sete temporadas da premiada produção, que mostra a vida pessoal e profissional de Don Draper (Jon Hamm), talento do escritório de publicidade, na Nova York dos anos 1960.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.