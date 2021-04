Veja três benefícios surpreendentes do queijo para sua saúde

Comer queijo diariamente ajuda na saúde do intestino, sendo que o ótimo funcionamento do órgão faz com este acabe por produzir mais butirato e, quantidades grandes dessa substância, ajudam a diminuir os índices elevados de colesterol ‘mau’ LDL.

O queijo é uma ótima fonte de proteína, cálcio, vitamina B12, probióticos e de bactérias ‘boas’ que promovem a regulação e o bom funcionamento do intestino, conforme explica um artigo publicado no Tua Saúde. Segundo o mesmo site, três super benefícios associados ao consumo diário de queijo:

