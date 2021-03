Veja quais são os benefícios do sexo tântrico

A prática surgiu do tantra, que consiste num conjunto de 112 técnicas de meditação que abrangem todos os aspectos da vida, incluindo o sexual. O sexo tântrico não se trata da ejaculação, ao contrário do que pensam, é sobre o aproveitamento do momento que o orgasmo proporciona.

O sexo tântrico é uma filosofia oriental que inclui diversas técnicas que procuram o desenvolvimento mental, espiritual e físico do ser humano. A forma de fazer sexo foca no prazer gerado pela duração da relação sexual. A satisfação se dá por meio da excitação gerada a cada toque.

