Veja os melhores horários para pegar a estrada no feriado do aniversário de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior terão um fluxo favorável aos motoristas, segundo concessionárias e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), nos fins de noite e nos inícios de madrugada, entre esta sexta-feira (21) e a terça-feira (25), aniversário da capital paulista (veja os horários abaixo).

Para quem puder emendar o feriado, que neste ano se tornou ponto facultativo --conforme decreto do governador João Doria (PSDB) publicado no Diário Oficial nesta sexta--, rumar ao litoral paulista, tanto norte quanto sul, será mais tranquilo a partir das 22h desta sexta.

O período mais tranquilo vai até por volta das 7h de sábado (22). As informações são do DER.

O feriado de 2022 para celebrar o aniversário de São Paulo foi antecipado em março de 2021, pela então gestão Bruno Covas, com outras quatro datas de recesso, como medida para reforçar o isolamento social e frear infecções pela Covid-19.

O DER estima que, entre esta sexta e o dia 25, cerca de 201 mil veículos trafeguem para o litoral norte, 296 mil para o litoral sul, 113 mil na rodovia Mogi-Bertioga, 385 mil na Raposo Tavares, além de 51 mil na Oswaldo Cruz.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) projeta que aproximadamente 5 milhões de veículos devam circular pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo no período.

Segundo a agência, a terça-feira terá fluxo intenso tanto na saída quanto no retorno à capital nas primeiras horas da manhã.

Já nas rodovias Régis Bittencourt e Fernão Dias, estima-se o fluxo diário, até o aniversário de São Paulo, de 150 mil e 200 mil veículos, respectivamente. A concessionária Arteris afirma que esses dados são rotineiros. O feriado municipal deste ano, acredita, não causará impactos no fluxo de veículos.

Já a SPMAR, que administra o trecho sul do rodoanel Mário Covas, espera o tráfego de 500 mil veículos, entre esta sexta e o dia 25. A concessionária alerta para o risco de tempestades e, por isso, pede atenção redobrada aos condutores.

Os melhores horários para pegar a estrada, ainda de acordo com a concessionária, são no início da manhã, no meio da tarde e nocomeço da noite.

A CCR, responsável pela rodovia Presidente Dutra, afirmou que as operações na via manterão a rotina, pelo fato de o aniversário de São Paulo "ser um feriado local".

Por esse mesmo motivo, a concessionária não estimou o fluxo de veículos que pode circular pela via, tanto para o litoral quando para o interior paulista.

A Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral, também não faz estimativas. Usando como argumento a antecipação do feriado municipal, ocorrida no ano passado, a concessionária acredita que isso não irá impactar significativamente no fluxo de veículos.

Como comparação, a Ecovias afirma que "em um cenário normal", como o previsto para os próximos dias, a tendência é que 370 mil veículos passem por suas praças de pedágio rumo ao litoral, entre esta sexta e a terça.

ESTIMATIVA DE TRÁFEGO

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 055) Litoral Norte: 201.707

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055) Litoral Sul: 296.157

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098) Mogi-Bertioga: 112.904

Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125): 51.405

Rodovia Raposo Tavares (SP 270): 384.915

HORÁRIOS COM MENOR MOVIMENTO

Sexta-feira, da 0h às 14h e das 22h à 0h

Sábado, da 0h às 7h e das 19h à 0h

Domingo, da 0h às 9h e das 21h à 0h

Segunda-feira, da 0h às 14h e das 22h à 0h

Terça-feira, da 0h às 10h e das 22h à 0h

Fonte: DER

RODOANEL

MELHORES HORÁRIOS PARA VIAJAR

Sexta-feira, entre 9h e 16h e depois das 20h

Sábado, antes das 9h, entre 13h e 15h e depois das 22h

Domingo, antes das 17h e depois das 19h

Segunda-feira, antes das 15 h e depois das 19h

Terça-feira, antes das 15 h e depois das 19h

DICAS DE SEGURANÇA COM CHUVA

Diminua a velocidade e frear com cuidado;

Acenda o farol baixo e sinalize as manobras com antecedência;

Mantenha a distância segura dos demais veículos;

Dirija na defensiva, evitando ultrapassagens.

Fonte: SPMAR

ANTES DE PEGAR ESTRADA

Cuidados mecânicos: verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up em uma oficina mecânica antes da viagem.

Atenção ao volante: mantenha uma distância segura dos outros veículos, dê passagem quando solicitado, nunca dirija após ingerir bebida alcoólica e ultrapasse somente com segurança.

Chuva e neblina: em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia.

Para não esquecer: os faróis baixos devem permanecer acesos, e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência.

CNH: a Carteira Nacional de Habilitação precisa estar dentro do prazo de validade ou, no máximo, vencida há 30 dias. Motoristas que tiveram a CNH vencida entre março e abril do ano passado e que não renovaram por causa da suspensão de prazos em virtude da pandemia têm até o próximo dia 30 para deixar a documentação em dia.

Documentação: lembre-se de verificar se o licenciamento está em dia. Caso contrário, a multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo.

Fontes: Artesp e Detran-SP