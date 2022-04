Veja os melhores horários para pegar a estrada no feriado de Páscoa em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No feriado de Páscoa, cerca de 5 milhões de veículos deverão circular nas principais estradas paulistas. Para não ficar muito tempo preso em congestionamentos, o motorista deve evitar viajar nos horários de pico.

A previsão da Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) é que o tráfego fique intenso nas estradas já na tarde desta quinta-feira (14) e durante toda a sexta (15), sentido litoral e interior. Na volta do feriado, a estimativa é que o trânsito fique pesado durante todo o domingo (17).

Para muitos, será o momento de conhecer a nova pista da Tamoios, inaugurada no fim de março. A rodovia liga o vale do Paraíba ao litoral norte do estado.

Nas estradas sob concessão que ligam a capital ao interior ou ao litoral de São Paulo, são esperados 2,79 milhões de veículos. Já nas vias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a estimativa é que 1,13 milhão de veículos circulem durante o período.

A Artesp calcula que 568 mil veículos trafegarão no sistema Castello Branco-Raposo Tavares, assim como 750,3 mil devem circular na Anhanguera e na Bandeirantes rumo ao interior.

Na Ayrton Senna-Carvalho Pinto são esperados 954,3 mil veículos (nos dois sentidos). No sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias, que administra o trecho, espera que até 260 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista.

A concessionária Ecovias vai implantar a Operação Descida 7 x 3. Nesse esquema, os veículos podem descer a serra pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, enquanto a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Na rodovia dos Tamoios, a estimativa é que 257,9 mil veículos circulem no período. Com o aumento do tráfego, será realizada a operação descida que, reforçada pela nova pista de subida, terá duas faixas em ambos os sentidos.

RODOVIAS FEDERAIS

Na rodovia Régis Bittencourt, são esperados cerca de 600 mil veículos viajando entre São Paulo e Curitiba. A expectativa é que o fluxo seja mais intenso nos trechos entre Taboão da Serra e Embu das Artes, entre Juquitiba e Miracatu na Serra do Cafezal, e Cajati e Barra do Turvo.

A concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a Fernão Dias, estima que cerca de 400 mil veículos passem pela rodovia na Páscoa. O fluxo maior deve se concentrar nas extremidades da estrada, entre Guarulhos (Grande SP) e Bragança Paulista (a cerca de 85 km da capital paulista) e entre Contagem e Itatiaiuçu, em Minas Gerais.

*

PROGRAME-SE | EVITE PEGAR A ESTRADA NESTES HORÁRIOS

Anhanguera/Bandeirantes

- Quinta (14): das 15h às 19h

- Sexta (15): das 8h às 14h

- Domingo (17): das 12h às 20h

Castello Branco/Raposo Tavares

- Quinta (14): das 16h às 20h

- Sexta (15): das 7h às 12h

- Domingo (17): das 11h às 20h

Vias administradas pelo DER

- Quinta (14): das 14h às 22h

- Sexta (15): das 7h às 20h

- Sábado (16): das 8h às 20h

- Domingo (17): das 10h às 22h

Fontes: concessionárias e DER