Veja os melhores horários para pegar a estrada neste domingo (19)

A Socicam, que administra os terminais rodoviários paulistanos do Tietê (zona norte), Barra Funda (zona oeste) e Jabaquara (zona sul), calcula que 540 mil embarquem e desembarquem no período entre quinta (16) e este domingo.

A Infraero, que administra 17 aeroportos no país, entre eles o de Congonhas, calcula que o movimento seja 137% maior em relação ao mesmo feriado do ano passado por causa da flexibilização das restrições pela pandemia.

A previsão é que cerca de 3,8 milhões de veículos circulem nas estradas paulistas no período entre a última quarta (15) e este domingo, segundo Agência de Transporte do Estado de São Paulo e da Secretária de Logística e Transportes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As principais estradas paulistas devem ter tráfego intenso a partir do começo da tarde deste domingo (19) para a volta do feriado prolongado de Corpus Christi.

