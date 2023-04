Veja os casos que levaram a Justiça a decretar a prisão de Thiago Brennand

1. Após a acusação de agressão a modelo Alliny Helena Gomes, Brennand deixou o Brasil em 4 de setembro, horas antes da denúncia do Ministério Público. O órgão determinou que ele retornasse ao Brasil até 23 de setembro e entregasse o passaporte. Como não cumpriu a medida, ele teve a prisão preventiva decretada no dia 27 de setembro e tornou-se foragido. A viagem inicialmente foi para para Dubai, nos Emirados Árabes.

Segundo o Itamaraty, na ocasião o governo emirático solicitou documentos complementares para análise do caso. Estes foram encaminhados pelo Ministério das Relações Exteriores, em coordenação com o Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Após esse episódio, no dia 4 de novembro, o Itamaraty apresentou o pedido formal de extradição do empresário.

No dia 14 de outubro, Brennand foi preso em Abu Dhabi, mas acabou solto logo depois de pagar fiança e informar um endereço fixo. A partir daí, qualquer saída do país precisaria ser informada às autoridades dos Emirados Árabes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Emirados Árabes Unidos decidiram extraditar Thiago Brennand, 42, atendendo a solicitação feita pelo governo brasileiro no fim do ano passado. Há cinco mandados de prisão preventiva expedidos contra ele no Brasil.

