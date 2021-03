Veja os brinquedos eróticos improvisados usados por mulheres na masturbação

Confira o ensaio com as modelos e os respectivos objetos que usaram:

Ainda nos dias de hoje, uma mulher admitir que se masturba é visto como problemático ou até com preconceito. Por esse motivo, Steph fez um ensaio fotográfico com mulheres que foram criativas na hora da masturbação, revelando segredos e diferenças pessoais.

A fotógrafa conseguiu chamar mais atenção ainda quando trouxe um assunto “delicado” e quase um tabu pra muita gente: a masturbação feminina. Por motivos sociais e culturais, a masturbação feminina não é vista com a naturalidade que é com a masculina.

Steph Wilson, uma fotógrafa inglesa, já era reconhecida por trabalhos que traziam uma visão feminista e humanizada de mulheres de diferentes formas. Com apenas 23 anos, já fotografou protestos a favor do aborto e outros retratos de mulheres imigrantes e algumas detentas.

