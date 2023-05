Veja o que muda com o fim da emergência de Covid

"É fundamental que a vacinação em maio aconteça de forma mais concentrada", afirmou Maciel. A secretária explicou que a proteção é essencial nesse período por conta do inverno. Infecções respiratórias tendem a aumentar nos períodos mais frios do ano, então, a imunização agora busca controlar os casos que devem crescer nos próximos meses.

Ela explica que, no Brasil, a doença segue controlada, mas que a imunização é de extrema importância. O Ministério da Saúde já ampliou a disponibilidade da vacina bivalente, que confere maior proteção contra as linhagens da variante ômicron, para todos os maiores de 18 anos.

Para Ethel Maciel, secretária de vigilância em saúde e ambiente do Ministério da Saúde, o anúncio da OMS não altera as ações adotadas no país. "As nossas recomendações seguem iguais, chamando atenção para a vacinação."

Isso faz com que seja necessário entender que a Covid ainda não foi embora e isso nem deve ocorrer, continuou Adhanom. "Esse vírus está aqui para ficar." Novas variantes do Sars-CoV-2 podem alterar o momento de maior estabilidade da doença e resultar em aumento de casos, de hospitalizações e de mortes.

"O que esta notícia significa é que é hora de os países fazerem a transição do modo de emergência para o gerenciamento da Covid-19 juntamente com outras doenças infecciosas", resumiu Adhanom.

"No ano passado, o comitê de emergência e a OMS analisaram os dados cuidadosamente e consideraram quando seria o momento certo para diminuir o nível de alarme", afirmou Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, entrevista coletiva do anúncio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim da emergência de saúde da Covid-19 foi anunciado nesta sexta (5) pela OMS (Organização Mundial da Saúde) depois de mais de três anos do estado máximo de alerta da instituição para a doença. Agora, países precisam continuar lidando com a enfermidade, e um comitê criado pela entidade internacional dará recomendações constantes às nações.

