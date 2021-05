Veja a lista dos alvos da operação da PF contra Salles e Ibama

GONÇALVES, MG (FOLHAPRESS) - Oito servidores do Ibama, incluindo o seu presidente, Eduardo Fortunado Bim, e mais dois do Ministério do Meio Ambiente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram afastados de suas funções após operação realizada, na manhã desta quarta-feira (19), pela Polícia Federal.

A PF também fez buscas em endereços do ministro Ricardo Salles e no Ministério do Meio Ambiente.

A ação tem como objetivo, segundo a PF, apurar suspeitas de crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

Ao todo, a PF cumpre 35 mandados de busca no Distrito Federal, São Paulo e Pará determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Moraes autorizou ainda a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles, segundo a coluna Painel, da Folha.

A decisão também suspende um despacho do Ibama, de 2020, que, diz a PF, permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações.

O despacho teria sido elaborado a pedido de empresas com cargas apreendidas no exterior e resultou na regularização, segundo a PF, de cerca de 8 mil cargas de madeira ilegal.

A operação foi batizada de Akuanduba, divindade dos índios Araras, que habitam o Pará.

Segundo a PF, a apuração teve início em janeiro com base em informações enviadas por autoridades de outros países sobre possíveis desvios de conduta de servidores públicos durante o processo de exportação de madeira.

VEJA LISTA DOS SERVIDORES AFASTADOS NA OPERAÇÃO

Ministério do Meio Ambiente

1) Leopoldo Penteado Butkiewcz - assessor especial do gabinete do ministro Ricardo Salles

2) Olivaldi Alves Borges Azevedo - secretário adjunto de Biodiversidade

Ibama 3) Eduardo Fortunado Bim - presidente

4) Wagner Tadeu Matiota - superintende de Apuração de Infrações

5) Olímpio Ferreira Magalhães - diretor de Proteção Ambiental

6) Joao Pessoa Riograndense Moreira Júnior - diretor de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas

7) Rafael Freire de Macedo - coordenador-geral de Monitoramento do Uso da Biodiversidade e Comércio Exterior

8) Leslie Nelson Jardim Tavares - coordenador de Operações de Fiscalização

9) André Heleno Azevedo Silveira - Coordenador de Inteligência de Fiscalização

10) Artur Bastos Valinotto - analista ambiental