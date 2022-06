Veja lista de empresas de ônibus com a operação paralisada em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SPTrans adotou algumas medidas operacionais por causa da greve de motoristas e cobradores de ônibus que acontece desde o início da madrugada desta quarta-feira (29).

As linhas de ônibus que operam no terminal Campo Limpo foram estendidas até o terminal Vila Sônia para permitir conexão com o sistema metroviário. Linhas que operam nos terminais Vila Nova Cachoeirinha e Casa Verde foram estendidas até Barra Funda e Santana. Uma linha do terminal Varginha foi estendida até o Grajaú, onde há conexão com a linha da CPTM.

As vans do serviço Atende+, que transportam pessoas com deficiência, estão circulando normalmente.

Relação de empresas com a operação paralisada em suas garagens

Santa Brígida (Zona Norte);

Gato Preto (Zona Norte);

Sambaíba (Zona Norte);

Viação Metrópole (Zona Leste);

Ambiental (Zona Leste);

Via Sudeste (Zona Sudeste);

Campo Belo (Zona Sul);

Viação Grajaú (Zona Sul);

Gatusa (Zona Sul);

KBPX (Zona Sul);

MobiBrasil (Zona Sul);

Viação Metrópole (Zona Sul);

Transppass (Zona Oeste);

Gato Preto (Zona Oeste).

Relação das empresas operando normalmente

Norte Buss (Zona Norte)

Spencer (Zona Norte)

Express (Zona Leste);

Transunião (Zona Leste)

UPBUS (Zona Leste)

Pêssego (Zona Leste)

Allibus (Zona Leste)

Transunião (Zona Sudeste)

MoveBuss (Zona Leste)

A2 Transportes (Zona Sul)

Transwolff (Zona Sul)

Transcap (Zona Oeste)

Alfa Rodobus (Zona Oeste)