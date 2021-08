Veja essas quatro dicas para melhorar a sua vida sexual

Incluir os parceiros na hora da masturbação é essencial. Ela ajuda a se reconectar com seu próprio corpo e conduz você até o lugar onde possa sentir mais prazer. Se tiver e gostar, pode usar brinquedos sexuais com o parceiro. Além disso, converse sobre o que lhe dá prazer.

Evitar de gozar rápido pode ser melhor do que você acha. Isso vai ajudar o casal a ser mais criativo na hora de sentir e proporcionar prazer através de outras coisas, sem focar apenas no orgasmo. Se você se sente na obrigação de ter um orgasmo, após essa dica, isso vai deixar de existir. Isso pode ser bastante estimulante.

Todos terapeutas sexuais sempre recomendam a inovação na hora do sexo, isso inclui as coisas mais variadas. O sexo pode ser entediante em algum momento, então é só você torná-lo divertido. Use a diversidade e pense sobre o que pode estar faltando para você e seu parceiro, algo que possa deixar as coisas mais excitantes, explore suas fantasias sexuais mais profundas e converse sobre isso, sem vergonha!

Terapeutas sexuais norte-americanos compartilharam com o site HuffPost US seis dicas para quem deseja se aventurar mais e melhorar a relação sexual.

