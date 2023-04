Veja a cronologia do caso Thiago Brennand, da denúncia à extradição

29. abr.23 - A expectativa é que, após desembarcar em Guarulhos, o empresário seja levado à sede da PF e passe por um exame do corpo de delito; está prevista uma audiência de custódia com a Justiça e, assim que concluída, ele deve ser encaminhado ao CDP 1 (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo

26.abr.23 - A embaixada brasileira nos Emirados Árabes recebe a autorização para extraditar o empresário, etapa que libera a PF para ir buscá-lo no país; eles embarcam na madrugada do dia seguinte

15.set.22 - Brennand torna-se investigado em um segundo caso, agora por suspeitas de estupro, cárcere privado, perseguição, agressões físicas e verbais; onze mulheres o acusam de crimes sexuais, o que incluiria tatuar as vítimas à força com as iniciais de seu nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Thiago Brennand, 43, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (Grande SP) por volta das 17h50 deste sábado (29), oito meses após o caso que o tornou conhecido e desencadeou uma série de denúncias de crimes sexuais contra mulheres. Ele é alvo de cinco ordens de prisão preventiva e responde a oito denúncias por crimes sexuais, como estupro, e agressões -e nega as acusações.

