Veja como será a vacinação de motoristas e cobradores em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terá início nesta terça-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 de motoristas e cobradores de ônibus em todo o estado de São Paulo. A estimativa da Secretaria Estadual da Saúde, gestão João Doria (PSDB), é de que 165 mil pessoas estejam nesse grupo.

Somente na capital paulista, cerca de 47,7 mil trabalhadores do setor de transporte deverão ser vacinados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial de identificação (de preferência o CPF) e um comprovante de vínculo empregatício, como crachá ou holerite.

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo acrescenta que os trabalhadores que estiverem afastados de suas funções também devem apresentar a carteira profissional.

A prefeitura de São Paulo informa que, nesta terça, a primeira dose estará sendo aplicada nos oito mega postos de vacinação e nas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) espalhadas pelo município. As UBSs também estarão aplicando a segunda dose para as pessoas que já estão na data do reforço.

Para a primeira dose, a secretaria está utilizando as vacinas produzidas pela Oxford/AstraZeneca e pela Pfizer. A Coronavac está sendo utilizada somente para a segunda dose.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de ir a um posto, a pessoa faça o pré-cadastro no site Vacina Já. O procedimento não serve como agendamento, mas agiliza o processo no ato da aplicação.

Na semana passada, teve início em todo o estado a vacinação de metroviários e ferroviários. Os trabalhadores do transporte público foram incluídos no calendário estadual de imunização em abril, depois que a categoria ameaçou iniciar uma greve caso não fosse contemplada como prioritária.

Onde se vacinar na capital paulista:

- UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Horário: das 7h às 19h

- AMAs/UBSs Integradas

Horário: das 7h às 19h

- Mega postos

Horário: das 8h às 17h

Zona leste

Faculdade Santa Marcelina: ruas São João das Duas Barras x Cachoeira Utupanema, Vila Carmosina

Auto Shopping Aricanduva: avenida Aricanduva, 5555 (antigo Detran), Aricanduva

Lions Club Vila Matilde: rua Coronel. Luis Gonzaga Azevedo, 11, Vila Matilde

Zona sul

Unisa Santo Amaro: rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

Centro Empresarial de São Paulo: avenida Maria Coelho Aguiar, 215 (acesso pelo terminal João Dias ou estação Giovanni Gronchi do metrô), Jardim São Luís

Zona oeste

Clube Hebraica: rua Ibianópolis, 781, Jardim Paulistano

Allianz Parque: avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Centro

Clube Paulistano: rua Honduras, 1300, Jardim Paulista