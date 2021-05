Veja como será a vacinação de metroviários e ferroviários em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacinação dos 9.500 funcionários do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) contra a Covid-19 terá início nesta terça (11) em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nos postos drive-thru.

Serão vacinados trabalhadores da linha de frente da operação, segundo a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), gestão João Doria (PSDB). Entre eles, operadores e maquinistas, aqueles que desempenham suas funções no CCO (Centro de Controle Operacional), na segurança, na limpeza (incluindo os terceirizados) e na bilheteria.

Também serão vacinados os funcionários das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, que operam as linhas 4-amarela e 5-lilás, respectivamente.

Segundo a STM, as empresas já informaram quais funcionários (diretos ou terceirizados) estão aptos a receber a vacina. Os dados deles foram incluídos no sistema VaciVida, do governo estadual.

A secretaria orienta que os funcionários que receberão a imunização confirmem as informações no sistema de pré-cadastro pelo site www.vacinaja.sp.gov.br/transportesmetropolitanos. Após preencher o formulário, cada pessoa receberá por e-mail e/ou celular um QR Code que será conferido pelo agente de saúde na sala de vacinação.

No momento da aplicação, os funcionários devem apresentar documento pessoal e funcional, além do QR Code impresso ou na tela do celular para confirmação.

Em abril, o secretário do Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, afirmou que o retorno da operação total do metrô só poderia acontecer depois da imunização dos operadores. A decisão pela vacinação dos trabalhadores dos trilhos aconteceu após ameaça de paralisação da categoria com esse pleito.

Desde o início da pandemia, o metrô atua com a "frota possível", cerca de 15% menor que o total porque quase 20% dos operadores estão afastados atualmente por serem do grupo de risco para a Covid-19. Com menos trens circulando, seguem as reclamações sobre aglomeração de pessoas nos vagões.