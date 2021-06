Veja 6 sinais de que seu corpo está com excesso de carboidratos

Tem percebido estrias a mais no corpo? uma das razões para isso ocorrer pode ser sua alimentação. Isso acontece principalmente por causa do efeito sanfona que esses alimentos causam.

Se tem dificuldades para pegar no sono, deve ficar atento na alimentação. Escolher alimentos com muitos carboidratos não é uma boa opção. Isso porque alimentos que conferem mais energia aumentam o processo digestivo e podem dificultar o sono.

Por outro lado, as farinhas (todos os alimentos incluindo a farinha branca nas receitas) e os açúcares são os alimentos que mais impactam a saúde devido à sua baixa qualidade nutricional e principal causa dos sinais de overdose no organismo humano. Confira os sinais que seu corpo dá quando está comendo carboidratos em excesso:

O corpo humano geralmente envia alguns sinais quando consome muita comida. No que diz respeito aos carboidratos, além dos problemas de longo prazo, também existem sintomas que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia e que podem ser suas consequências.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.