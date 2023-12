Veja 5 receitas de farofa para a ceia de Natal

Farofa na ceia de Natal não pode faltar! Confira 5 receitas de farofa do 'site Terra' para surpreender e encantar os convidados hoje.

Farofa Tradicional de Natal

Ingredientes:

Farinha de mandioca

Manteiga

Cebola picada

Bacon em cubos

Uvas-passas

Castanhas picadas

Sal e pimenta a gosto

Preparo: Refogue a cebola e o bacon na manteiga, adicione a farinha de mandioca e mexa até dourar. Acrescente as uvas-passas, as castanhas, tempere com sal e pimenta a gosto.

Farofa de Frutas Tropicais

Ingredientes:

Farinha de milho

Manteiga

Abacaxi picado

Manga em cubos

Coco ralado

Amêndoas laminadas

Sal e gengibre em pó a gosto

Preparo: Doure a farinha de milho na manteiga, adicione o abacaxi, a manga, o coco e as amêndoas. Tempere com sal e gengibre em pó.

Farofa de Ervas e Alho

Ingredientes:

Farinha de mandioca

Manteiga

Alho picado

Salsinha e cebolinha picadas

Raspas de limão

Pimenta-do-reino e sal a gosto

Preparo: Refogue o alho na manteiga, adicione a farinha de mandioca e mexa até ficar crocante. Acrescente as ervas, as raspas de limão, tempere com pimenta-do-reino e sal.

Farofa de Linguiça Calabresa

Ingredientes:

Farinha de mandioca

Manteiga

Linguiça calabresa em rodelas

Cebola picada

Tomate picado

Cheiro-verde picado

Sal e pimenta a gosto

Preparo: Doure a linguiça na manteiga, adicione a cebola e o tomate. Em seguida, coloque a farinha de mandioca e mexa até dourar. Acrescente o cheiro-verde, tempere com sal e pimenta.

Farofa Vegana de Legumes

Ingredientes:

Farinha de mandioca

Óleo vegetal

Cenoura ralada

Brócolis picado

Pimentão em cubos

Cebola picada

Sal e páprica a gosto

Preparo: Refogue os legumes no óleo vegetal, adicione a farinha de mandioca e mexa até ficar crocante. Tempere com sal e páprica.