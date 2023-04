Vazamento de gás deixa 11 mortos na Índia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze pessoas morreram e nove foram hospitalizadas após um vazamento de gás em Ludhiana, no estado de Punjab, no norte da Índia, neste domingo (30), segundo autoridades do país.

O QUE SE SABE

"O incidente aconteceu perto de uma leiteria e de uma clínica médica, embora não possamos dizer com certeza onde o vazamento começou", disse Rajinder Pal Kaur Chhina, membro da assembleia legislativa em Ludhiana, em conversa por telefone com a agência Reuters.

"As pessoas que vinham comprar leite pela manhã ficavam inconscientes do lado de fora (da leiteria)", disse a integrante do poder legislativo da cidade.

O ministro-chefe de Punjab, Bhagwant Mann, afirmou em uma rede social que o vazamento de gás era proveniente de uma fábrica, mas não forneceu maiores detalhes.