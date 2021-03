Variante do coronavírus semelhante à da África do Sul foi detectada em Sorocaba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo João Doria (PSDB) confirmou nesta quarta-feira (31) que foi detectado um caso de uma variante do coronavírus que se assemelha à da África do Sul.

A informação foi dada em coletiva no Palácio dos Bandeirantes (zona oeste de SP).

Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o material genético do vírus foi analisado. Embora seja similar à da África do Sul, não é descartado que seja uma nova variante.

"Em Sorocaba foi identificada uma variante, que foi submetida o trabalho descrevendo. É uma variante assemelhada à da África do Sul, embora não haja histórico de viagem ou de contato com viajantes à África do Sul. Então também existe a possibilidade de que seja já uma evolução da nossa P1 em direção a essa nova mutação da África do Sul", disse Covas.

Segundo Dimas Covas, terá que ser determinada qual é a real incidência dessa variante. "Se for apenas um caso, as medidas são as medidas que em andamento. Fora isso o acompanhamento genômico em outros locais, o sequenciamento, para a observação do surgimento dessas variantes. Porque isso nesse momento é esperado e o que temos que fazer é o sequenciamento rotineiro de um percentual das amostras testadas para monitorar o aparecimento das variantes", disse.

Sobre a situação da doença no estado, o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, informou que o estado tem 92,2% das UTIs ocupadas e a Grande São Paulo 91,8%.

"Temos 12.975 pacientes internados nas nossas unidades de terapia intensiva. Para se ter uma ideia, tínhamos agora na segunda-feira 12.945. Portanto, a ascensão, apesar de estar ocorrendo, vem num numerário menor do que aquilo que estávamos acompanhando nas últimas semanas, com centenas de novas admissões nas unidades", disse.

Segundo Gorinchteyn, atualmente, o número de pacientes na UTI é o dobro do pico anterior da pandemia, em julho de 2020.

Atualmente, o estado tem 74.652 mortos por coronavírus.

No comparativo com a última semana, houve um incremento de casos em 9,2% e de internações em 10%. Apesar disso, Gorinchteyn cita que houve desaceleração em relação às últimas semanas.