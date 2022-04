Vale é acusada nos EUA de enganar investidores sobre segurança em barragens

Nesta quinta (28), em conferência com analistas, o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da empresa, Gustavo Pimenta, reforçou a avaliação. "Era esperado, depois de notícias recentes" afirmou. "A gente vai contestar essa alegação."

A acusação, que foi protocolada na Justiça de Nova York, já era esperada pela Vale. Em seu balanço do primeiro trimestre de 2022, divulgado nesta quarta-feira (27), informa que "tem a expectativa de que a SEC iniciará um processo contra a companhia, alegando violações à legislação do mercado de capitais dos EUA".

