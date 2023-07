'Vai estar bem', diz esposa de piloto do avião que desapareceu no PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa de Jonas Borges Julião, piloto do avião que desapareceu nesta segunda-feira (3), no Paraná, pediu orações pelo marido em postagem no Instagram.

Na publicação, Maria Alice de Oliveira também pediu para que falsas informações não sejam compartilhadas na internet. "Oremos. E chega de ficarem com mensagens falsas em grupos. Isso não tem graça. Mas meu Deus é maior, e meu piloto vai estar bem".

O avião de pequeno porte desapareceu ontem após decolar do aeroporto de Umuarama, no interior do Paraná, por volta das 7h50.

A aeronave, Piper Arrow, modelo PA-28R-200, tinha como destino a cidade de Paranaguá no litoral paranaense.

Além do piloto, o monomotor levava dois servidores estaduais do Paraná. De acordo com informação confirmada pelo governo do estado na manhã de hoje, tratam-se dos servidores da Casa Civil Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genowei.

As buscas foram iniciadas por helicópteros da Polícia Militar na tarde de ontem e estão concentradas entre os municípios de Guaratuba e Morretes. Os bombeiros acreditam que a aeronave desapareceu do radar nesta região por volta das 10h14.

Cinco aeronaves vão continuar as buscas ao avião monomotor na tarde desta terça-feira. Elas serão empregadas em quadrantes: um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros do BPMOA (Falcão 12 e 13, equipados com infrared). Pelo Corpo de Bombeiros, 16 militares estão mobilizados nas buscas por terra.