Vacinas com eficácia de 95% não podem ser comparadas às de 50%

Segundo especialistas, é impossível comparar diretamente as taxas de eficácia divulgadas pelas desenvolvedoras das vacinas porque cada estudo tem sua metodologia própria e, principalmente, um período de desenvolvimento do ensaio clínico distinto.

Essa corrida chegou ao fim no final de 2020, com pelo menos três vacinas recebendo a aprovação por agências regulatórias internacionais. Agora, em 2021, a vacinação avança em diversos países, incluindo o Brasil, como a única alternativa para acabar a pandemia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.