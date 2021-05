Vacinação em estações de trem, metrô e ônibus tem início em São Paulo

O atendimento nas estações de metrô, trem e ônibus é apenas para a aplicação da primeira dose do imunizante. Caso alguém esteja em busca do reforço, os agentes de saúde orientam procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima.

No terminal São Mateus, da EMTU, a movimentação era mais tranquila e não havia filas na manhã do primeiro dia de imunização.

Na primeira manhã de imunização, a estação Guaianases contava com uma fila. Com frequência, pessoas que passavam pelo local e que não está não faziam parte do grupo prioritário questionavam os agentes de saúde se poderiam receber a vacina, o que era negado.

