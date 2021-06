Vacinação de quem tem 46 anos será na próxima segunda-feira na cidade de SP

Inicialmente, as pessoas de 45 e 46 anos poderiam começar a ser vacinadas na segunda-feira, mas a Secretaria Municipal da Saúde resolveu desmembrar por causa do risco de falta de doses --a vacinação foi suspensa na terça-feira (22) depois que mais de 300 postos de saúde ficaram sem vacina na véspera.

